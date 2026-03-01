Governo dos EUA levará caso do Irã ao Congresso na 3ª feira

Funcionários do alto escalão do governo de Donald Trump, entre eles o secretário de Estado Marco Rubio, defenderão o ataque contra o Irã, na terça-feira (3), perante o Congresso dos Estados Unidos, informou a Casa Branca.

Rubio, o secretário de Defensa Pete Hegseth, o diretor da CIA John Ratcliffe, e o chefe do Estado-Maior Conjunto Dan Caine "informarão na terça-feira a todos os membros de ambas as câmaras do Congresso", disse o porta-voz da Casa Branca, Dylan Johnson.

