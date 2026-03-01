Olympique de Marselha vence Lyon (3-2) de virada e se aproxima do Top 3 da Ligue 1

O Olympique de Marselha, que chegou a ficar duas vezes em desvantagem no placar, lutou até o fim e conseguiu derrotar o Lyon (3º) por 3 a 2 e ficar a dois pontos do adversário deste domingo (1º), na partida que encerrou a 24ª rodada da Ligue 1.

O OM, que vinha de quatro jogos sem vencer, sofreu um gol logo aos 3 minutos, marcado por Corentin Tolisso. Mas o ponta brasileiro Igor Paixão (52') e o atacante gabonês Pierre-Emerick Aubameyang (81' e 90'+1) garantiram a primeira vitória do Marselha sob o comando de seu novo treinador, Habib Beye, em sua estreia no Vélodrome.

O Lyon permanece em terceiro, com 45 pontos, mas o OM está apenas dois pontos atrás, o que deixa a luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões totalmente aberta.

Na parte inferior da tabela, o Paris FC ganhou fôlego sob o comand de seu novo técnico, Antoine Kombouaré.

Sem vencer desde 18 de janeiro, os parisienses subiram uma posição na ctabela (agora estão em 14º lugar) e empurraram o Nice para 15º.

Felizmente para o Nice, o Auxerre, 16º colocado e na posição que leva à disputa de uma repescagem para evitar o rebaixamento, não parece capaz de escapar de sua situação e empatou com o Lorient (2-2).

A situação é ainda pior para o Metz, 18º e último colocado, que foi derrotado pelo Brest no Saint-Symphorien (1-0).

--- Resultados da 24ª rodada do Campeonato francês:

Sexta-feira, 27 de fevereiro

Strasbourg - Lens 1 - 1

Sábado, 28 de fevereiro

Rennes - Toulouse 1 - 0

Monaco - Angers 2 - 0

Le Havre - PSG 0 - 1

Domingo, 1º de março

Paris Football Club - Nice 1 - 0

Lille - Nantes 1 - 0

Lorient - Auxerre 2 - 2

Metz - Brest 0 - 1

Olympique de Marselha - Lyon 3 - 2

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. PSG 57 24 18 3 3 53 19 34

2. Lens 53 24 17 2 5 45 21 24

3. Lyon 45 24 14 3 7 39 26 13

4. Olympique de Marselha 43 24 13 4 7 51 33 18

5. Lille 40 24 12 4 8 37 31 6

6. Rennes 40 24 11 7 6 38 35 3

7. Monaco 37 24 11 4 9 40 36 4

8. Strasbourg 35 24 10 5 9 40 31 9

9. Brest 33 24 9 6 9 32 34 -2

10. Lorient 33 24 8 9 7 34 38 -4

11. Toulouse 31 24 8 7 9 33 28 5

12. Angers 29 24 8 5 11 22 30 -8

13. Le Havre 26 24 6 8 10 20 30 -10

14. Paris Football Club 26 24 6 8 10 28 40 -12

15. Nice 24 24 6 6 12 30 44 -14

16. Auxerre 18 24 4 6 14 19 35 -16

17. Nantes 17 24 4 5 15 22 41 -19

18. Metz 13 24 3 4 17 22 53 -31

