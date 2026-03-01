Com gol de Ángel Di María, Central vence Newell's (2-0) no clássico de Rosário

O astro Ángel Di María foi mais uma vez decisivo, marcando o primeiro gol do Rosario Central na vitória por 2 a 0 sobre o Newell's Old Boys no acirrado clássico de Rosário, pela oitava rodada do Torneio Apertura argentino.

Di María abriu o placar para os visitantes com um chute rasteiro e forte, após um cruzamento perfeito em que ele finalizou com precisão e colocou seu time em vantagem no Estádio Coloso Marcelo Bielsa (51').

O ponta, que vinha sofrendo com uma lesão no adutor da perna esquerda, foi substituído logo após o gol pelo meia colombiano Jáminton Campaz.

Na reta final (80'), Enzo Copetti aproveitou uma sobra quase em cima da linha para fazer 2 a 0 para o Rosario Central, estendendo sua sequência de vitórias contra o Newell's Old Boys para seis consecutivas. O Central agora tem uma vantagem de 22 jogos no histórico de confrontos diretos contra seu arquirrival.

Com essa vitória, o Rosario Central sobe para o quarto lugar na Zona B do Apertura, enquanto o Newell's permanece na lanterna da Zona A com apenas 2 pontos, sem vencer há oito partidas no torneio.

Mas o aspecto mais preocupante para o Newell's é que seu início desastroso de temporada também o deixou na última posição da classificação geral, na zona de rebaixamento direto para a segunda divisão.

Frank Kudelka, que assumiu recentemente o comando do Newell's, enfrenta uma tarefa difícil para reerguer uma equipe que vem sofrendo há várias temporadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

str/cl/aam