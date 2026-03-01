Pelo menos sete feridos perto de Jerusalém após salva de mísseis iranianos

Pelo menos sete pessoas ficaram feridas neste domingo (1º) na área ao redor de Jerusalém após a última salva de mísseis lançados a partir do Irã, informaram os bombeiros.

"Os bombeiros do distrito de Jerusalém estão atuando neste momento no local do impacto, situado em uma rodovia" na região de Jerusalém, informou a corporação em um comunicado.

"Segundo as autoridades médicas, até o momento foram evacuadas do local sete pessoas feridas com diferentes graus de gravidade para receber atendimento médico", acrescentaram.

Jornalistas da AFP relataram neste domingo à noite que várias explosões foram ouvidas em Jerusalém, depois que os militares israelenses detectaram o lançamento de mísseis a partir do Irã.

A polícia israelense afirmou em um comunicado que está realizando buscas na área de Jerusalém "após relatos de fragmentos de mísseis interceptadores que caíram em vários locais".

