Rangers e Celtic empatam (2-2) no 'Old Firm' e líder Hearts agradece

O dérbi 'Old Firm' entre Rangers e Celtic, que se recuperou de uma desvantagem de dois gols no segundo tempo, terminou empatado em 2 a 2 neste domingo (1º), resultado que beneficia o Hearts, atual líder do Campeonato Escocês.

Os 'Jambos', em busca de seu primeiro título da Premiership desde 1960, estão seis pontos à frente do Rangers (2º, com 57 pontos) após 29 rodadas disputadas. Já o Celtic (3º, com 55 pontos) está oito pontos atrás do líder, mas jogou uma partida a mais.

Em Ibrox, o Rangers presenteou seus torcedores com um primeiro tempo dos sonhos, com destaque para os dois gols do atacante Youssef Chermiti (8' e 26'), que abriu o placar com um espetacular gol de bicicleta. Mas o time perdeu o controle da partida no segundo tempo diante de um rival revigorado.

O Celtic, vencedor de 13 das últimas 14 edições do campeonato, reduziu a diferença com uma cabeçada de Kieran Tierney (56') e depois arrancou o empate com um gol nos acréscimos de Reo Hatate (90'+1), que teve de chutar duas vezes depois de seu pênalti ter sido defendido por Jack Butland.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jta/fbx/aam