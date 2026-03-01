Vários feridos em Jerusalém após saraivada de mísseis iranianos

Os serviços de emergência israelenses Magen David Adom informaram neste domingo (1º) que atenderam várias pessoas perto de Jerusalém após a última saraivada de mísseis lançados a partir do Irã.

"As equipes do MDA atendem vários pacientes na região de Jerusalém", afirmou o organismo de socorro em um comunicado.

A polícia israelense declarou em outro comunicado que está realizando buscas na área de Jerusalém "após relatos de fragmentos de mísseis interceptadores que caíram em vários locais".

