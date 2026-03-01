Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Vários feridos em Jerusalém após saraivada de mísseis iranianos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/03/2026 18:21

compartilhe

SIGA

Os serviços de emergência israelenses Magen David Adom informaram neste domingo (1º) que atenderam várias pessoas perto de Jerusalém após a última saraivada de mísseis lançados a partir do Irã.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"As equipes do MDA atendem vários pacientes na região de Jerusalém", afirmou o organismo de socorro em um comunicado.

A polícia israelense declarou em outro comunicado que está realizando buscas na área de Jerusalém "após relatos de fragmentos de mísseis interceptadores que caíram em vários locais".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

acc/jd/dcp/an/am

Tópicos relacionados:

conflito eua ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay