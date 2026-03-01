Trump prevê operações contra Irã por 'quatro semanas'

O presidente americano, Donald Trump, disse neste domingo (1º) que prevê operações militares durante as próximas quatro semanas contra o Irã, depois que ataques realizados junto ao Exército israelense tenham dizimado a capacidade de defesa da república islâmica.

"Calculamos que serão cerca de quatro semanas" de ataques, declarou Trump ao jornal britânico Daily Mail. "É um país grande, levará quatro semanas, ou menos", acrescentou.

dk-rle/ph/dga/cjc/am