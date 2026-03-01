Assine
Internacional

Trump prevê operações contra Irã por 'quatro semanas'

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/03/2026 17:45

O presidente americano, Donald Trump, disse neste domingo (1º) que prevê operações militares durante as próximas quatro semanas contra o Irã, depois que ataques realizados junto ao Exército israelense tenham dizimado a capacidade de defesa da república islâmica.

"Calculamos que serão cerca de quatro semanas" de ataques, declarou Trump ao jornal britânico Daily Mail. "É um país grande, levará quatro semanas, ou menos", acrescentou.

dk-rle/ph/dga/cjc/am

Tópicos relacionados:

conflito defesa eua ira israel

