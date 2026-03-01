Antony marca de bicicleta mas Betis cede empate contra Sevilla (2-2) no dérbi da Andaluzia
Apesar de um belo gol de bicicleta do ponta brasileiro Antony e de ampliar para 2 a 0, o Betis desperdiçou a vantagem e cedeu o empate (2-2) contra o Sevilla no dérbi da Andaluzia neste domingo (1º), pela 26ª rodada da LaLiga.
O atacante espanhol Isaac Romero marcou de fora da área aos 85 minutos, garantindo um ponto para a equipe comandada pelo argentino Matías Almeyda (que cumpriu suspensão e não pôde ficar à beira do campo) no estádio La Cartuja, casa temporária do Betis.
O único ponto obtido nesse jogo deixa o Betis do técnico chileno Manuel Pellegrini na quinta colocação, oito pontos atrás do Atlético de Madrid (3º) e do Villarreal (4º), e diminui suas chances de se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada.
Antony colocou o time da casa em vantagem aos 16 minutos com o gol acrobático, e o meia Álvaro Fidalgo ampliou o placar antes do intervalo.
Mas o veterano atacante chileno Alexis Sánchez descontou para o Sevilla com uma cabeçada (62'). Esse gol preparou o terreno para um final emocionante, e Romero finalmente conseguiu o empate que o Sevilla tanto buscava, acertando um chute de pé esquerdo da entrada da área para deixar tudo igual (85').
- Incidente racista em Elche -
Horas antes, Elche e Espanyol também empataram em 2 a 2 em uma partida que foi interrompida por três minutos devido a um incidente racista envolvendo o jogador marroquino do Espanyol, Omar El Hilali, que relatou comentários depreciativos vindas de seu adversário do Elche, Rafa Mir.
De acordo com o relatório do árbitro, o atacante do Elche teria dito a El Hilali: "Você chegou aqui em um bote".
O árbitro, Galech Apezteguía, acionou o protocolo antirracismo aos 80 minutos, após o zagueiro do Espanyol informá-lo sobre o comentário de Mir.
Mir corre o risco de sofrer uma punição severa, embora o árbitro tenha afirmado que o insulto "não pôde ser ouvido por nenhum dos membros" da equipe de arbitragem.
A partida foi retomada três minutos depois, enquanto o zagueiro marroquino de 22 anos, nascido em L'Hospitalet de Llobregat, perto de Barcelona, e que também possui nacionalidade espanhola, estava à beira das lágrimas.
Apesar dos esforços das autoridades e de diversas condenações judiciais, o futebol espanhol ainda não conseguiu erradicar o racismo de seus estádios.
O astro brasileiro do Real Madrid, Vinícius, que se tornou um símbolo da luta contra a discriminação no futebol, foi o alvo mais frequente desse tipo de insulto desde que chegou ao clube em 2018.
Rafa Mir, ex-atacante do Valencia, foi acusado em outubro de 2025 de agressão sexual contra uma mulher que conheceu em uma boate.
Ele está atualmente emprestado ao Elche pelo Sevilla. Mir converteu o pênalti que garantiu o empate em 2 a 2 neste domingo, no estádio Martínez Valero.
Horas depois, o atacante belga Largie Ramazani deu ao Valencia três pontos cruciais contra o Osasuna (1 a 0) ao converter um pênalti aos 67 minutos, resultado que ajudou o time a escapar da zona de rebaixamento.
--- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira, 27 de fevereiro
Levante - Alavés 2 - 0
Sábado, 28 de fevereiro
Rayo Vallecano - Athletic Bilbao 1 - 1
Barcelona - Villarreal 4 - 1
Mallorca - Real Sociedad 0 - 1
Real Oviedo - Atlético de Madrid 0 - 1
Domingo, 1º de março
Elche - Espanyol 2 - 2
Valencia - Osasuna 1 - 0
Betis - Sevilla 2 - 2
Girona - Celta Vigo
Segunda-feira, 2 de março
(17h00) Real Madrid - Getafe
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. Barcelona 64 26 21 1 4 71 26 45
2. Real Madrid 60 25 19 3 3 54 21 33
3. Atlético de Madrid 51 26 15 6 5 43 23 20
4. Villarreal 51 26 16 3 7 48 31 17
5. Betis 43 26 11 10 5 42 32 10
6. Celta Vigo 37 25 9 10 6 34 27 7
7. Espanyol 36 26 10 6 10 33 39 -6
8. Real Sociedad 35 26 9 8 9 38 38 0
9. Athletic Bilbao 35 26 10 5 11 30 36 -6
10. Osasuna 33 26 9 6 11 30 30 0
11. Sevilla 30 26 8 6 12 34 41 -7
12. Girona 30 25 7 9 9 26 40 -14
13. Valencia 29 26 7 8 11 27 39 -12
14. Getafe 29 25 8 5 12 20 29 -9
15. Rayo Vallecano 27 25 6 9 10 23 32 -9
16. Alavés 27 26 7 6 13 23 34 -11
17. Elche 26 26 5 11 10 34 39 -5
18. Mallorca 24 26 6 6 14 29 42 -13
19. Levante 21 26 5 6 15 28 44 -16
20. Real Oviedo 17 25 3 8 14 16 40 -24
