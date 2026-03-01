Assine
Com ruptura de ligamento, Emre Can vai desfalcar Dortmund "por vários meses"

01/03/2026 17:12

O capitão e zagueiro do Borussia Dortmund, Emre Can, que se lesionou no sábado no jogo contra o Bayern de Munique, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo, anunciou o clube neste domingo (1º), prevendo que ele ficará afastado dos gramados por um longo período. 

"O Borussia Dortmund ficará sem Emre Can por um longo período. O capitão do BVB rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante a partida da Bundesliga contra o Bayern de Munique e ficará afastado por vários meses", explicou o clube da região do Ruhr em um comunicado.

"A lesão de Emre é muito difícil de aceitar. Não só para ele, mas para todos nós. Ele é nosso capitão, sempre se coloca a serviço da equipe e é uma parte importante do nosso clube", lamentou o diretor esportivo do BVB, Sebastian Kehl.

A temporada de Emre Can chegou ao fim, já que esse tipo de lesão normalmente o afasta dos gramados por pelo menos seis meses. 

Na derrota do Dortmund por 3 a 2 no dérbi de sábado, Can se lesionou em uma dividida com Konrad Laimer aos 38 minutos do primeiro tempo. 

Após receber atendimento médico por alguns minutos, o jogador da seleção alemã retornou ao campo, mas acabou sendo substituído por Rami Bensebaini nos acréscimos do primeiro tempo. 

Convocado para a Eurocopa de 2024, Emre Can tinha poucas chances de participar da Copa do Mundo de 2026, que será realizada de 11 de junho a 19 de julho no Canadá, Estados Unidos e México.

