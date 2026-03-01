Jogo da 2ª divisão espanhola é suspenso após morte de torcedor na arquibancada

Uma partida da segunda divisão espanhola entre Sporting Gijón e Leganés foi interrompida e suspensa neste domingo (1º) após a morte repentina de um torcedor de 82 anos, que sofreu uma parada cardíaca na arquibancada.

O jogo foi paralisado aos 4 minutos, e as duas equipes retornaram aos vestiários pouco mais de meia hora depois.

O Sporting Gijón anunciou nos telões do estádio, El Molinón, "uma emergência médica nas arquibancadas" e pediu aos torcedores que "deixassem seus lugares, seguindo as instruções da equipe de segurança".

"Sócio-torcedor por 40 anos. Hoje estamos todos muito tristes. Descanse em paz. Nossos sentimentos e condolências à sua família e entes queridos", acrescentou o clube.

