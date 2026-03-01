Assine
Início Internacional
Internacional

Lewandowski vai desfalcar Barça na semifinal da Copa do Rei contra Atlético de Madrid

Repórter
01/03/2026 16:49

O atacante polonês do Barcelona, Robert Lewandowski, que sofreu uma pancada na vitória por 4 a 1 sobre o Villarreal, no sábado, pelo Campeonato Espanhol, vai desfalcar o time no jogo de volta da semifinal da Copa do Rei contra o Atlético de Madrid, anunciou o clube neste domingo (1º). 

"O jogador do time principal, Robert Lewandowski, sofreu um trauma na partida de sábado contra o Villarreal. Exames realizados neste domingo diagnosticaram uma fratura óssea na parte interna da órbita ocular esquerda", escreveu o Barça em um comunicado. 

O astro polonês de 37 anos tem tido menos protagonismo nesta temporada sob o comando de Hansi Flick. 

No entanto, o ex-atacante do Bayern de Munique, que marcou o quarto gol contra o Villarreal, vem se mostrando importante quando deixa o banco resevas para entrar em campo.

