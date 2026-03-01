Assine
Internacional

Emirados Árabes fecha embaixada no Irã e retira embaixador após ataques

01/03/2026 16:39

Os Emirados Árabes Unidos fecharam sua embaixada no Irã e retiraram o embaixador, indicou o Ministério das Relações Exteriores em comunicado neste domingo (1º), após uma série de bombardeios iranianos.

"Os Emirados Árabes Unidos anunciam o fechamento de sua embaixada em Teerã e a retirada de seu embaixador e de todos os membros de sua missão diplomática, e condena os ataques iranianos", afirma um comunicado publicado na rede social X pelo diretor de comunicações estratégicas do Ministério das Relações Exteriores.

A decisão é uma resposta "aos ataques iranianos de mísseis que tiveram como alvo o território do país, ataques agressivos que atingiram locais civis, incluindo áreas residenciais, aeroportos, portos e instalações de serviços, o que coloca em perigo civis indefesos".

