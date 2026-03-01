Arsenal vence Chelsea (2-1) e se consolida na liderança da Premier League

O líder Arsenal venceu neste domingo (1º) a 'batalha de escanteios' contra o Chelsea, a quem derrotou por 2 a 1 e mostrou sua força a dez rodadas do fim da Premier League.

Duas vitórias em dérbis londrinos, contra Tottenham e Chelsea, recolocaram os 'Gunners' nos trilhos após um breve período de incerteza.

O time do técnico Mikel Arteta tem agora uma vantagem de cinco pontos sobre o segundo colocado, o Manchester City, após 28 rodadas. Embora o Arsenal tenha jogado uma partida a mais, o empate em 2 a 2 contra o Wolverhampton, jogo antecipado da 31ª rodada.

O Chelsea representava um dos principais obstáculos no caminho rumo ao título do Arsenal, equipe que não conquista a Premier League desde 2004.

E o time londrino superou o desafio, confiando em sua solidez, resiliência e no goleiro espanhol David Raya.

Os 'Gunners' também se beneficiaram das fragilidades da defesa dos 'Blues', especialmente do goleiro Robert Sánchez.

O ponta português Pedro Neto confirmou mais um mau hábito do Chelsea nesta temporada: receber cartões vermelhos. Neto recebeu o segundo amarelo aos 70 minutos.

Os 'Gunners' começaram melhor que seus rivais e rapidamente abriram o placar graças a um escanteio, sua especialidade.

Um escanteio cobrado por Bukayo Saka foi desviado de cabeça por Gabriel Magalhães, antes de seu companheiro de zaga, William Saliba, empurrar a bola para o fundo da rede (21').

O Chelsea empatou antes do intervalo, usando a mesma tática dos donos da casa: um escanteio cobrado pelo capitão Reece James resultou em um gol contra do zagueiro equatoriano Piero Hincapié (45'+1).

Mas o Arsenal é imbatível nesse quesito. Os "Corner Kings" ("Reis dos Escanteios") marcaram novamente, com Declan Rice cruzando e Jurriën Timber cabeceando para o gol (66').

Esta terceira partida consecutiva sem vitória deixa o Chelsea na sexta posição, três pontos atrás do Liverpool (4º).

- United vence Crystal Palace -

O Manchester United, invicto desde que Michael Carrick assumiu como técnico, derrotou o Crystal Palace por 2 a 1 neste domingo (1º) e subiu para a terceira posição na Premier League, enquanto o Tottenham, que perdeu também por 2 a 1 para o Fulham, continua a flertar com o rebaixamento.

Os 'Red Devils' deram mais um passo em sua impressionante recuperação, desta vez em Old Trafford contra um Crystal Palace reduzido a dez jogadores após a expulsão do zagueiro francês Maxence Lacroix, que havia marcado o primeiro gol da equipe no início do jogo.

Sétimo colocado quando Carrick assumiu o comando no início de janeiro, o United dormirá no Top 3 neste domingo após a sexta vitória em sete jogos (com um empate) sob o comando do jovem treinador inglês.

O Aston Villa, que perdeu na sexta-feira para o lanterna Wolverhampton, está em quarto lugar com o mesmo número de pontos do Manchester United (51 pontos) e três pontos à frente do Liverpool (5º, 49 pontos).

A tarde começou mal para Carrick e sua equipe, que foram surpreendidos logo no início por um gol de cabeça de Lacroix após um escanteio (4').

- Pênalti decisivo em Matheus Cunha -

Mas eles se recuperaram rapidamente e criaram várias chances com Harry Maguire (31'), Bruno Fernandes (42') e Casemiro (43').

O ponto de virada da partida, porém, aconteceu quando Lacroix foi expulso por cometer um pênalti em Matheus Cunha, falta que rendeu ao francês o cartão vermelho e resultou no gol de empate de Fernandes (57').

Com onze jogadores contra dez, o time da casa pressionou em busca da vitória e a conquistou com um gol de cabeça do atacante esloveno Benjamin Sesko (65'), confirmando sua ótima fase.

Enquanto isso, no Tottenham, a chegada de Igor Tudor para apagar o incêndio ainda não trouxe resultados.

Após uma derrota por 4 a 1 para o Arsenal em sua estreia na Premier League, o técnico croata sofreu outra derrota, desta vez no clássico londrino contra o Fulham, por 2 a 1.

"Não jogamos bem, faltou tudo. Tanto no ataque quanto na defesa. O Fulham foi muito melhor. Há problemas aqui, problemas sérios", comentou Tudor à Sky Sports.

O brasileiro Richarlison marcou o gol dos Spurs (66'), mas a equipe não conseguiu somar pontos contra os 'Cottagers'.

Foi a décima partida consecutiva do Tottenham sem vitória no campeonato inglês (quatro empates e seis derrotas), o que os deixa na 16ª posição.

Os próximos adversários do Atlético de Madrid na Liga dos Campeões podem ao menos respirar aliviados, já que seus perseguidores também perderam: o West Ham (18º) no sábado, na visita ao Liverpool, e o Nottingham Forest (17º) no domingo, fora de casa contra o Brighton (2-1).

--- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 27 de fevereiro

Wolverhampton - Aston Villa 2 - 0

Sábado, 28 de fevereiro

AFC Bournemouth - Sunderland 1 - 1

Newcastle - Everton 2 - 3

Burnley - Brentford 3 - 4

Liverpool - West Ham 5 - 2

Leeds - Manchester City 0 - 1

Domingo, 1º de março

Fulham - Tottenham 2 - 1

Manchester United - Crystal Palace 2 - 1

Brighton - Nottingham 2 - 1

Arsenal - Chelsea 2 - 1

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 64 29 19 7 3 58 22 36

2. Manchester City 59 28 18 5 5 57 25 32

3. Manchester United 51 28 14 9 5 50 38 12

4. Aston Villa 51 28 15 6 7 38 30 8

5. Liverpool 48 28 14 6 8 47 37 10

6. Chelsea 45 28 12 9 7 49 33 16

7. Brentford 43 28 13 4 11 44 40 4

8. Everton 40 28 11 7 10 32 33 -1

9. Fulham 40 28 12 4 12 40 42 -2

10. AFC Bournemouth 39 28 9 12 7 44 46 -2

11. Brighton 37 28 9 10 9 38 35 3

12. Sunderland 37 28 9 10 9 29 34 -5

13. Newcastle 36 28 10 6 12 40 42 -2

14. Crystal Palace 35 28 9 8 11 30 34 -4

15. Leeds 31 28 7 10 11 37 47 -10

16. Tottenham 29 28 7 8 13 38 43 -5

17. Nottingham 27 28 7 6 15 26 41 -15

18. West Ham 25 28 6 7 15 34 54 -20

19. Burnley 19 28 4 7 17 32 56 -24

20. Wolverhampton 13 29 2 7 20 20 51 -31

