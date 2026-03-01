Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ataque de míssil iraniano em Israel deixa 9 mortos e 11 desaparecidos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/03/2026 16:27

compartilhe

SIGA

Nove pessoas morreram neste domingo (1º) no centro de Israel quando um edifício desmoronou pelo "impacto direto" de um míssil iraniano, informaram as autoridades israelenses, que também reportaram 11 desaparecidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Dezenas de trabalhadores dos serviços de emergência israelenses foram enviados ao local do impacto na cidade de Bet Shemesh. Um fotógrafo da AFP observou essas equipes retirando um corpo do edifício atingido por um míssil.

"Mais de 45 feridos com gravidades diversas foram retirados e os corpos de nove vítimas fatais foram recuperados. Neste momento, há 11 pessoas desaparecidas", informou a polícia israelense em comunicado. 

O projétil causou "danos importantes [...] e o edifício onde havia civis colapsou", indicaram as forças de segurança.

Estados Unidos e Israel lançaram no sábado uma ofensiva contra o Irã que matou o líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, e provocou uma represália de Teerã contra Israel e outros países da região.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jd/axn/erl-meb/jvb/dbh/avl/rpr

Tópicos relacionados:

conflito eua ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay