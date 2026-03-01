Departamento de Estado dos EUA autoriza saída de pessoal não essencial do Catar
O Departamento de Estado americano autorizou o pessoal governamental não essencial no Catar a deixar o país, afetado pela resposta iraniana ao ataque de Israel e Estados Unidos, informou a embaixada em Doha neste domingo (1º).
O departamento "autoriza os funcionário governamentais não essenciais e suas famílias a saírem do Catar devido aos riscos", disse a embaixada americana em seu site.
Também pediu aos americanos que "reconsiderem viajar ao Catar devido à ameaça de um conflito armado".
