Novas explosões são registradas na capital do Curdistão iraquiano

01/03/2026 16:03

Novas explosões foram ouvidas neste domingo (1º) em Erbil, a capital do Curdistão iraquiano, uma região que abriga várias bases norte-americanas.

Um jornalista da AFP ouviu o barulho de detonações na cidade, no norte do Iraque, que conta com um consulado dos Estados Unidos e tropas norte-americanas, integradas em uma coalizão antijihadista.

O Iraque está no raio de ação do Irã, que está sendo atacado por Estados Unidos e Israel desde o sábado.

Tanto ontem quanto hoje, os sistemas de defesa aérea dos Estados Unidos tiveram que interceptar drones que sobrevoavam Erbil.

