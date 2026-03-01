Stuttgart goleia Wolfsburg (4-0) e alcança Hoffenheim na Bundesliga
O Stuttgart goleou o Wolfsburg por 4 a 0 em casa neste domingo (1º), igualando a pontuação do Hoffenheim (3º) a dez rodadas do fim da Bundesliga.
Com 46 pontos em 24 partidas, o Hoffenheim está à frente do Stuttgart graças ao saldo de gols (+18 contra +16). Se a temporada terminasse assim, os dois times se classificariam para a Liga dos Campeões da próxima temporada.
As duas primeiras posições, atualmente ocupadas pelo Bayern de Munique (1º, 63 pontos) e pelo Borussia Dortmund (2º, 52 pontos), parecem inalcançáveis para as demais equipes.
Para acompanhar o ritmo de Hoffenheim e Stuttgart, o RB Leipzig (5º, 41 pontos) precisava vencer o Hamburgo neste domingo.
O Bayer Leverkusen (6º, 40 pontos) enfrentará o mesmo adversário na quarta-feira, em partida remarcada da 17ª rodada.
Neste domingo, Deniz Undav (21'), Jamie Leweling (30' e 42') e Nikolas Nartey (90'+5) garantiram a vitória do Stuttgart.
--- Jogos da 24ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira, 27 de fevereiro
Augsburg - Colônia 2 - 0
Sábado, 28 de fevereiro
B. Mönchengladbach - Union Berlin 1 - 0
Hoffenheim - St Pauli 0 - 1
Bayer Leverkusen - Mainz 1 - 1
Werder Bremen - Heidenheim 2 - 0
Borussia Dortmund - Bayern de Munique 2 - 3
Domingo, 1º de março
Stuttgart - Wolfsburg 4 - 0
(13h30) Eintracht Frankfurt - Freiburg
(15h30) Hamburgo - RB Leipzig
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. Bayern de Munique 63 24 20 3 1 88 23 65
2. Borussia Dortmund 52 24 15 7 2 51 25 26
3. Hoffenheim 46 24 14 4 6 49 31 18
4. Stuttgart 46 24 14 4 6 48 32 16
5. RB Leipzig 41 23 12 5 6 44 32 12
6. Bayer Leverkusen 40 23 12 4 7 44 29 15
7. Freiburg 33 23 9 6 8 34 37 -3
8. Eintracht Frankfurt 31 23 8 7 8 46 49 -3
9. Augsburg 31 24 9 4 11 30 41 -11
10. Union Berlin 28 24 7 7 10 29 38 -9
11. Hamburgo 26 22 6 8 8 25 32 -7
12. B. Mönchengladbach 25 24 6 7 11 27 39 -12
13. Colônia 24 24 6 6 12 33 41 -8
14. Mainz 23 24 5 8 11 27 39 -12
15. St Pauli 23 24 6 5 13 23 40 -17
16. Werder Bremen 22 24 5 7 12 25 44 -19
17. Wolfsburg 20 24 5 5 14 33 53 -20
18. Heidenheim 14 24 3 5 16 22 53 -31
