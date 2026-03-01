Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Stuttgart goleia Wolfsburg (4-0) e alcança Hoffenheim na Bundesliga

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/03/2026 15:26

compartilhe

SIGA

O Stuttgart goleou o Wolfsburg por 4 a 0 em casa neste domingo (1º), igualando a pontuação do Hoffenheim (3º) a dez rodadas do fim da Bundesliga.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com 46 pontos em 24 partidas, o Hoffenheim está à frente do Stuttgart graças ao saldo de gols (+18 contra +16). Se a temporada terminasse assim, os dois times se classificariam para a Liga dos Campeões da próxima temporada. 

As duas primeiras posições, atualmente ocupadas pelo Bayern de Munique (1º, 63 pontos) e pelo Borussia Dortmund (2º, 52 pontos), parecem inalcançáveis para as demais equipes.

Para acompanhar o ritmo de Hoffenheim e Stuttgart, o RB Leipzig (5º, 41 pontos) precisava vencer o Hamburgo neste domingo. 

O Bayer Leverkusen (6º, 40 pontos) enfrentará o mesmo adversário na quarta-feira, em partida remarcada da 17ª rodada. 

Neste domingo, Deniz Undav (21'), Jamie Leweling (30' e 42') e Nikolas Nartey (90'+5) garantiram a vitória do Stuttgart.

--- Jogos da 24ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 27 de fevereiro

Augsburg - Colônia 2 - 0

Sábado, 28 de fevereiro

B. Mönchengladbach - Union Berlin 1 - 0

Hoffenheim - St Pauli 0 - 1

Bayer Leverkusen - Mainz 1 - 1

Werder Bremen - Heidenheim 2 - 0

Borussia Dortmund - Bayern de Munique 2 - 3

Domingo, 1º de março

Stuttgart - Wolfsburg 4 - 0

(13h30) Eintracht Frankfurt - Freiburg

(15h30) Hamburgo - RB Leipzig

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Bayern de Munique 63 24 20 3 1 88 23 65

2. Borussia Dortmund 52 24 15 7 2 51 25 26

3. Hoffenheim 46 24 14 4 6 49 31 18

4. Stuttgart 46 24 14 4 6 48 32 16

5. RB Leipzig 41 23 12 5 6 44 32 12

6. Bayer Leverkusen 40 23 12 4 7 44 29 15

7. Freiburg 33 23 9 6 8 34 37 -3

8. Eintracht Frankfurt 31 23 8 7 8 46 49 -3

9. Augsburg 31 24 9 4 11 30 41 -11

10. Union Berlin 28 24 7 7 10 29 38 -9

11. Hamburgo 26 22 6 8 8 25 32 -7

12. B. Mönchengladbach 25 24 6 7 11 27 39 -12

13. Colônia 24 24 6 6 12 33 41 -8

14. Mainz 23 24 5 8 11 27 39 -12

15. St Pauli 23 24 6 5 13 23 40 -17

16. Werder Bremen 22 24 5 7 12 25 44 -19

17. Wolfsburg 20 24 5 5 14 33 53 -20

18. Heidenheim 14 24 3 5 16 22 53 -31

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

./bds/tba/bdx/iga/ma/aam

Tópicos relacionados:

fbl ger

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay