Manchester United vence Crystal Palace e é 3º no Inglês; Tottenham perde mais uma

O Manchester United, invicto desde que Michael Carrick assumiu como técnico, derrotou o Crystal Palace por 2 a 1 neste domingo (1º) e subiu para a terceira posição na Premier League, enquanto o Tottenham, que perdeu por 2 a 1 para o Fulham, continua a flertar com o rebaixamento.

Os 'Red Devils' deram mais um passo em sua impressionante recuperação, desta vez em Old Trafford contra um Crystal Palace reduzido a dez jogadores após a expulsão do zagueiro francês Maxence Lacroix, que havia marcado o primeiro gol da equipe no início do jogo.

Sétimo colocado quando Carrick assumiu o comando no início de janeiro, o United dormirá no Top 3 neste domingo após a sexta vitória em sete jogos (com um empate) sob o comando do jovem treinador inglês.

O Aston Villa, que perdeu na sexta-feira para o lanterna Wolverhampton, está em quarto lugar com o mesmo número de pontos do Manchester United (51 pontos) e três pontos à frente do Liverpool (5º, 49 pontos).

A tarde começou mal para Carrick e sua equipe, que foram surpreendidos logo no início por um gol de cabeça de Lacroix após um escanteio (4').

- Pênalti decisivo em Matheus Cunha -

Mas eles se recuperaram rapidamente e criaram várias chances com Harry Maguire (31'), Bruno Fernandes (42') e Casemiro (43').

O ponto de virada da partida, porém, aconteceu quando Lacroix foi expulso por cometer um pênalti em Matheus Cunha, falta que rendeu ao francês o cartão vermelho e resultou no gol de empate de Fernandes (57').

Com onze jogadores contra dez, o time da casa pressionou em busca da vitória e a conquistou com um gol de cabeça do atacante esloveno Benjamin Sesko (65'), confirmando sua ótima fase.

Enquanto isso, no Tottenham, a chegada de Igor Tudor para apagar o incêndio ainda não trouxe resultados.

Após uma derrota por 4 a 1 para o Arsenal em sua estreia na Premier League, o técnico croata sofreu outra derrota, desta vez no clássico londrino contra o Fulham, por 2 a 1.

"Não jogamos bem, faltou tudo. Tanto no ataque quanto na defesa. O Fulham foi muito melhor. Há problemas aqui, problemas sérios", comentou Tudor à Sky Sports.

O brasileiro Richarlison marcou o gol dos Spurs aos 66 minutos, mas a equipe não conseguiu somar pontos contra os 'Cottagers'.

Foi a décima partida consecutiva do Tottenham sem vitória no campeonato inglês (quatro empates e seis derrotas), o que os deixa na 16ª posição.

"Não adianta ficar pensando nisso, não porque seja impossível, mas precisamos focar no nosso crescimento mental como equipe, na nossa concentração e no nosso condicionamento físico. Esses são os únicos objetivos que devemos ter", disse Tudor.

Os próximos adversários do Atlético de Madrid na Liga dos Campeões podem ao menos respirar aliviados, já que seus perseguidores também perderam: o West Ham (18º) no sábado, na visita ao Liverpool, e o Nottingham Forest (17º) no domingo, fora de casa contra o Brighton (2-1).

--- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 27 de fevereiro

Wolverhampton - Aston Villa 2 - 0

Sábado, 28 de fevereiro

AFC Bournemouth - Sunderland 1 - 1

Newcastle - Everton 2 - 3

Burnley - Brentford 3 - 4

Liverpool - West Ham 5 - 2

Leeds - Manchester City 0 - 1

Domingo, 1º de março

Fulham - Tottenham 2 - 1

Manchester United - Crystal Palace 2 - 1

Brighton - Nottingham 2 - 1

(13h30) Arsenal - Chelsea

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 61 28 18 7 3 56 21 35

2. Manchester City 59 28 18 5 5 57 25 32

3. Manchester United 51 28 14 9 5 50 38 12

4. Aston Villa 51 28 15 6 7 38 30 8

5. Liverpool 48 28 14 6 8 47 37 10

6. Chelsea 45 27 12 9 6 48 31 17

7. Brentford 43 28 13 4 11 44 40 4

8. Everton 40 28 11 7 10 32 33 -1

9. Fulham 40 28 12 4 12 40 42 -2

10. AFC Bournemouth 39 28 9 12 7 44 46 -2

11. Brighton 37 28 9 10 9 38 35 3

12. Sunderland 37 28 9 10 9 29 34 -5

13. Newcastle 36 28 10 6 12 40 42 -2

14. Crystal Palace 35 28 9 8 11 30 34 -4

15. Leeds 31 28 7 10 11 37 47 -10

16. Tottenham 29 28 7 8 13 38 43 -5

17. Nottingham 27 28 7 6 15 26 41 -15

18. West Ham 25 28 6 7 15 34 54 -20

19. Burnley 19 28 4 7 17 32 56 -24

20. Wolverhampton 13 29 2 7 20 20 51 -31

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

./bds/jta/iga/ma/aam