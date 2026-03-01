Assine
Trump afirma que nove navios da Marinha iraniana foram 'destruídos e afundados'

AFP
AFP
01/03/2026 15:03

O presidente Donald Trump declarou neste domingo (1º) que os ataques militares americanos afundaram nove embarcações navais iranianas e destruíram parcialmente o quartel-general da Marinha do Irã.

"Acabo de ser informado de que destruímos e afundamos 9 navios da Marinha iraniana, alguns deles relativamente grandes e importantes", disse Trump em sua plataforma Truth Social.

"Vamos atrás do resto: em breve eles também estarão repousando no fundo do mar! Em outro ataque, destruímos em grande medida o seu quartel-general naval. Fora isso, a Marinha deles vai muito bem!", declarou.

dk/dw/ad/cjc/yr

