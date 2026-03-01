Assine
Onze pessoas seguem desaparecidas em Israel após impacto de míssil iraniano (polícia)

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/03/2026 15:03

A polícia israelense informou que 11 pessoas seguem desaparecidas neste domingo (1º), depois que um míssil iraniano impactou a cidade de Beit Shemesh, no centro de Israel, um ataque que deixou pelo menos nove mortos.

"Foram evacuados mais de 45 feridos de gravidade distinta e foram recuperados os corpos de nove vítimas fatais. Neste momento, há 11 pessoas desaparecidas", informou a polícia israelense em um comunicado.

acc/jd/smw/an/eg/mvv

