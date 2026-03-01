Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Irã não estabelece 'nenhum limite' ao seu direito de defesa

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/03/2026 14:27

compartilhe

SIGA

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou neste domingo (1º) que o seu país não estabelece "nenhum limite" ao seu direito de defesa, rejeitando o alerta do presidente Donald Trump para que não haja represálias aos bombardeios maciços dos Estados Unidos e de Israel contra a república islâmica.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Ninguém pode nos dizer que não temos o direito de nos defender. Estamos nos defendendo custe o que custar, e não vemos nenhum limite para nós quando se trata de defender nosso povo, de proteger nossa gente", declarou o chanceler iraniano ao canal americano ABC News. 

"O que os Estados Unidos estão fazendo é um ato de agressão. O que nós estamos fazendo é um ato de autodefesa. Há enormes diferenças entre os dois", enfatizou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sms/dw/ad/cjc/yr

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua ira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay