Irã não estabelece 'nenhum limite' ao seu direito de defesa

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou neste domingo (1º) que o seu país não estabelece "nenhum limite" ao seu direito de defesa, rejeitando o alerta do presidente Donald Trump para que não haja represálias aos bombardeios maciços dos Estados Unidos e de Israel contra a república islâmica.

"Ninguém pode nos dizer que não temos o direito de nos defender. Estamos nos defendendo custe o que custar, e não vemos nenhum limite para nós quando se trata de defender nosso povo, de proteger nossa gente", declarou o chanceler iraniano ao canal americano ABC News.

"O que os Estados Unidos estão fazendo é um ato de agressão. O que nós estamos fazendo é um ato de autodefesa. Há enormes diferenças entre os dois", enfatizou.

