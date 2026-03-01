Assine
Internacional

Otan reconfigura suas forças para combater 'potenciais ameaças' após bombardeios do Irã

AFP
AFP
Repórter
01/03/2026 14:27

O comandante da Otan para a Europa disse estar acompanhando "de perto" o conflito no Irã, e ajustando as forças para se defender de "potenciais ameaças", informou a Aliança Atlântica neste domingo (1º).

O comandante, o general americano Alexus Grynkewich, "ajustou e seguirá ajustando a posição de força da Otan para garantir a segurança de seus 32 Estados-membros, e defender a Aliança de potenciais ameaças", informou a Otan em um comunicado publicado no X.

O texto citou, em particular, a ameaça de "mísseis balísticos e aparelhos aéreos não tripulados, procedentes dessa ou de outras regiões".

ec/ub/avl/eg/mvv

conflito defesa eua ira israel otan

