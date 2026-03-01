Otan reconfigura suas forças para combater 'potenciais ameaças' após bombardeios do Irã
O comandante da Otan para a Europa disse estar acompanhando "de perto" o conflito no Irã, e ajustando as forças para se defender de "potenciais ameaças", informou a Aliança Atlântica neste domingo (1º).
O comandante, o general americano Alexus Grynkewich, "ajustou e seguirá ajustando a posição de força da Otan para garantir a segurança de seus 32 Estados-membros, e defender a Aliança de potenciais ameaças", informou a Otan em um comunicado publicado no X.
O texto citou, em particular, a ameaça de "mísseis balísticos e aparelhos aéreos não tripulados, procedentes dessa ou de outras regiões".
