EUA afirma ter afundado navio de guerra iraniano no golfo de Omã

Os Estados Unidos afundaram uma embarcação da frota iraniana no golfo do Omã no início da ofensiva contra a república islâmica no sábado, anunciou neste domingo (1°) o comando militar americano para o Oriente Médio (Centcom).

"Uma corveta iraniana da classe Jamaran foi atingida pelas forças americanas no início da operação Fúria Épica", declarou o Centcom em um comunicado no X, utilizando o nome oficial da campanha dos Estados Unidos contra o Irã.

"O navio está atualmente afundando no golfo de Omã, ao lado de um cais em Chabahar", cidade portuária no extremo sudeste do Irã, detalhou.

