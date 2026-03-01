Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA afirma ter afundado navio de guerra iraniano no golfo de Omã

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/03/2026 13:07

compartilhe

SIGA

Os Estados Unidos afundaram uma embarcação da frota iraniana no golfo do Omã no início da ofensiva contra a república islâmica no sábado, anunciou neste domingo (1°) o comando militar americano para o Oriente Médio (Centcom).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Uma corveta iraniana da classe Jamaran foi atingida pelas forças americanas no início da operação Fúria Épica", declarou o Centcom em um comunicado no X, utilizando o nome oficial da campanha dos Estados Unidos contra o Irã. 

"O navio está atualmente afundando no golfo de Omã, ao lado de um cais em Chabahar", cidade portuária no extremo sudeste do Irã, detalhou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rle/ube/ad/cjc/yr

Tópicos relacionados:

conflito eua ira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay