EUA afirma ter afundado navio de guerra iraniano no golfo de Omã
compartilheSIGA
Os Estados Unidos afundaram uma embarcação da frota iraniana no golfo do Omã no início da ofensiva contra a república islâmica no sábado, anunciou neste domingo (1°) o comando militar americano para o Oriente Médio (Centcom).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Uma corveta iraniana da classe Jamaran foi atingida pelas forças americanas no início da operação Fúria Épica", declarou o Centcom em um comunicado no X, utilizando o nome oficial da campanha dos Estados Unidos contra o Irã.
"O navio está atualmente afundando no golfo de Omã, ao lado de um cais em Chabahar", cidade portuária no extremo sudeste do Irã, detalhou.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
rle/ube/ad/cjc/yr