Três militares americanos morreram em operação no Irã

Três militares americanos morreram e outros cinco ficaram gravemente feridos no âmbito da operação contra o Irã, anunciou neste domingo (1º) o comando militar dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom).

Estas são as primeiras baixas americanas conhecidas desde que EUA e Israel lançaram bombardeios maciços contra o Irã no sábado.

O Centcom não revelou nenhum detalhe sobre o local nem sobre a identidade dos soldados em seu comunicado no X.

"A situação está em constante mudança, por isso, por respeito às famílias, reteremos qualquer informação adicional, incluindo a identidade dos guerreiros mortos em combate, até 24 horas depois que seus familiares tenham sido informados", acrescentou o Centcom.

Vários outros soldados sofreram ferimentos "leves" causados por estilhaços e traumatismos cranianos, mas estão sendo "recolocados em suas funções", indicou o comando militar.

O presidente Donald Trump advertiu no sábado que eram esperados óbitos entre as Forças Armadas americanas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sms/dw/ad/cjc/yr