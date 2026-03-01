Assine
Três militares americanos morreram em operação no Irã

AFP
AFP
01/03/2026 12:44

Três militares americanos morreram e outros cinco ficaram gravemente feridos no âmbito da operação contra o Irã, anunciou neste domingo (1º) o comando militar dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom).

Estas são as primeiras baixas americanas conhecidas desde que EUA e Israel lançaram bombardeios maciços contra o Irã no sábado. 

O Centcom não revelou nenhum detalhe sobre o local nem sobre a identidade dos soldados em seu comunicado no X.

"A situação está em constante mudança, por isso, por respeito às famílias, reteremos qualquer informação adicional, incluindo a identidade dos guerreiros mortos em combate, até 24 horas depois que seus familiares tenham sido informados", acrescentou o Centcom.

Vários outros soldados sofreram ferimentos "leves" causados por estilhaços e traumatismos cranianos, mas estão sendo "recolocados em suas funções", indicou o comando militar.

O presidente Donald Trump advertiu no sábado que eram esperados óbitos entre as Forças Armadas americanas.

