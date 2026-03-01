Assine
Internacional

Catar suspende todas as competições esportivas e Finalíssima pode ser afetada

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/03/2026 12:39

A Federação de Futebol do Catar (QFA) anunciou neste domingo (1º) a suspensão de todas as suas competições devido ao conflito no Oriente Médio, sem especificar se a Finalíssima entre Argentina e Espanha ainda ocorrerá na data prevista de 27 de março. 

A QFA "anuncia o adiamento de todos os seus torneios, competições e partidas, com efeito imediato e até novo aviso", anunciou a federação em sua conta oficial no Twitter neste domingo. 

"As novas datas para a retomada das competições serão anunciadas oportunamente pelos canais oficiais da federação", acrescentou a QFA.

O comunicado não menciona especificamente a Finalíssima, marcada para o dia 27 de março no Estádio Lusail, perto de Doha, entre os atuais campeões da Copa América e da Eurocopa, a Argentina de Lionel Messi e a Espanha de Lamine Yamal. 

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) explicou que no sábado convocou "um comitê de crise para estabelecer medidas de apoio aos profissionais do futebol que trabalham e residem nos diversos países do Oriente Médio envolvidos no conflito armado que começou nas últimas horas", mas não ofereceu mais detalhes sobre a realização ou não da Finalíssima.

O anúncio da QFA surge poucas horas depois de a Confederação Asiática de Futebol (AFC) ter anunciado o adiamento de todos os jogos das copas da Ásia agendados para domingo e segunda-feira no Oriente Médio, incluindo a Liga dos Campeões, devido aos ataques dos EUA e de Israel contra o Irã. 

As tensões no Oriente Médio aumentaram desde essa ação no sábado, que resultou na morte do Líder Supremo da República Islâmica, o Aiatolá Ali Khamenei, e levou o Irã a responder com ataques de mísseis contra vários países da região.

