EUA nega que porta-aviões USS Abraham Lincoln tenha sido atingido por mísseis iranianos
compartilheSIGA
O Pentágono negou, neste domingo (1º) a afirmação do Irã de ter atingido com mísseis balísticos o porta-aviões USS Abraham Lincoln no Golfo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Mentira. O Lincoln não foi atingido. Os mísseis nem sequer se aproximaram", assinalou o comando militar americano para o Oriente Médio (Centcom) em sua conta no X.
"O Lincoln segue enviando aeronaves em apoio à campanha implacável do Centcom para defender o povo americano, eliminando as ameaças do regime iraniano", acrescentou.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
dw/sms/ad/cjc/mvv