Internacional

EUA nega que porta-aviões USS Abraham Lincoln tenha sido atingido por mísseis iranianos

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/03/2026 12:33

O Pentágono negou, neste domingo (1º) a afirmação do Irã de ter atingido com mísseis balísticos o porta-aviões USS Abraham Lincoln no Golfo. 

"Mentira. O Lincoln não foi atingido. Os mísseis nem sequer se aproximaram", assinalou o comando militar americano para o Oriente Médio (Centcom) em sua conta no X.

"O Lincoln segue enviando aeronaves em apoio à campanha implacável do Centcom para defender o povo americano, eliminando as ameaças do regime iraniano", acrescentou.

Tópicos relacionados:

conflito defesa eua ira israel

