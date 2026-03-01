Milan vence Cremonese no fim (2-0) e se consolida na vice-liderança da Serie A

Com gols de Stranhija Pavlovic e Rafael Leão nos últimos instantes, o Milan garantiu uma vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Cremonese, conquistando três pontos que o consolidam na segunda colocação da Serie A.

Num jogo em que os 'rossoneri' tiveram uma atuação apática, Pavlovic abriu o placar para os visitantes com um toque de ombro aos 89 minutos, e Leão garantiu o triunfo nos acréscimos (90'+4).

Apesar dos três pontos, o Milan permanece bem atrás de seu arquirrival Inter, que lidera a tabela com 10 pontos de vantagem após a vitória dos 'nerazzurri' por 2 a 0 sobre o Genoa no sábado.

No entanto, o dérbi de Milão no próximo fim de semana pode adicionar suspense à reta final da temporada.

Por outro lado, o Milan está cada vez mais perto de seu principal objetivo: a classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada, após ficar de fora das competições continentais no ano passado.

A equipe comandada pelo técnico Massimiliano Allegri tem nove pontos de vantagem sobre o Como de Cesc Fàbregas, que ocupa a quinta posição após vencer o Lecce por 3 a 1 no sábado.

"Temos um grande objetivo a alcançar, com equipes atrás de nós que continuam somando pontos", disse Allegri à DAZN. "Temos o Como, a Atalanta ainda tem um jogo pela frente, o Napoli venceu no final e também a Roma e a Juventus. Tudo o que podemos fazer é dar um passo de cada vez".

A Roma, atualmente em quarto lugar e sete pontos atrás do Milan, enfrenta a Juventus neste domingo. Apenas alguns dias após a dolorosa eliminação na Liga dos Campeões (derrota na prorrogação após ter conseguido igualar o placar agregado em 3-3 nos 90 minutos diante do Galatasaray), a Juve tem uma de suas últimas chances de evitar ficar fora da disputa por uma vaga no Top 4 do campeonato italiano.

--- Jogos da 27ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 27 de fevereiro

Parma - Cagliari 1 - 1

Sábado, 28 de fevereiro

Como - Lecce 3 - 1

Hellas Verona - Napoli 1 - 2

Inter - Genoa 2 - 0

Domingo, 1º de março

Cremonese - Milan 0 - 2

(11h00) Sassuolo - Atalanta

(14h00) Torino - Lazio

(16h45) Roma - Juventus

Segunda-feira, 2 de março

(14h30) Pisa - Bologna

(16h45) Udinese - Fiorentina

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Inter 67 27 22 1 4 64 21 43

2. Milan 57 27 16 9 2 43 20 23

3. Napoli 53 27 16 5 6 41 28 13

4. Roma 50 26 16 2 8 34 16 18

5. Como 48 27 13 9 5 44 20 24

6. Juventus 46 26 13 7 6 43 25 18

7. Atalanta 45 26 12 9 5 36 22 14

8. Bologna 36 26 10 6 10 35 32 3

9. Sassuolo 35 26 10 5 11 32 35 -3

10. Lazio 34 26 8 10 8 26 25 1

11. Parma 33 27 8 9 10 20 32 -12

12. Udinese 32 26 9 5 12 28 39 -11

13. Cagliari 30 27 7 9 11 29 36 -7

14. Torino 27 26 7 6 13 25 47 -22

15. Genoa 27 27 6 9 12 32 39 -7

16. Fiorentina 24 26 5 9 12 30 39 -9

17. Cremonese 24 27 5 9 13 21 38 -17

18. Lecce 24 27 6 6 15 18 36 -18

19. Pisa 15 26 1 12 13 20 43 -23

20. Hellas Verona 15 27 2 9 16 20 48 -28

