Bombardeios iranianos deixam mortos e feridos no Kuwait e nos Emirados Árabes

01/03/2026 11:57

Pelo menos três pessoas morreram nos Emirados Árabes Unidos e uma faleceu no Kuwait desde o início da campanha de represália do Irã contra os países do Golfo no sábado, em resposta ao ataque de Israel e dos Estados Unidos, anunciaram autoridades da região neste domingo (1º)

Nos Emirados Árabes Unidos, os ataques deixaram pelo menos três mortos e 58 feridos, informou o Ministério da Defesa.

O país detectou 165 mísseis balísticos, dos quais destruíram 152, e interceptaram dois mísseis de cruzeiro, segundo o ministério. Além disso, "foram detectados 541 drones iranianos, dos quais 506 foram interceptados e destruídos", acrescentou.

No Kuwait, uma pessoa morreu e 32 ficaram feridas nos bombardeios iranianos, "todos de nacionalidades estrangeiras", indicou, sem fornecer mais detalhes, o porta-voz do Ministério da Saúde, Abdullah al Sanad, em um comunicado.

