Papa pede o fim da 'espiral de violência' no Oriente Médio

O papa Leão XIV pediu, neste domingo (1º), o fim da "espiral de violência" no Oriente Médio, depois que Estados Unidos e Israel atacaram o Irã, que respondeu com bombardeios na região.

"Diante da possibilidade de uma tragédia de enormes proporções, peço às partes envolvidas que assumam sua responsabilidade moral e parem a espiral de violência antes que se torne um abismo irreparável", disse o sumo pontífice diante da multidão reunida na praça de São Pedro, no Vaticano.

"A estabilidade a a paz não se constroem com ameaças recíprocas, nem com armas, que semeiam destruição, sofrimento e morte, mas só com um diálogo razoável, sincero e responsável", declarou o papa nascido nos Estados Unidos durante a oração do Angelus.

O líder do 1,4 bilhão de católicos do mundo pediu que "a diplomacia recupere seu papel".

Ele também reivindicou, por outro lado, que seja retomado o "diálogo" entre o Afeganistão e o Paquistão após vários dias de confrontos entre os dois países.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dt/st/meb-erl/jvb/mvv