Internacional

Maersk suspende passagem de seus navios pelo estreito de Ormuz

AFP
AFP
01/03/2026 11:35

A companhia de navegação dinamarquesa Maersk, a maior do mundo, anunciou, neste domingo (1º), que devido à deterioração da situação resultante do conflito no Irã suspenderá o trânsito de seus navios pelo estreito de Ormuz "até novo aviso".

"A segurança de nossas equipes, navios e mercadorias dos clientes é a nossa prioridade número um. Suspendemos todo o trânsito de navios pelo estreito de Ormuz até novo aviso", informou a empresa em um comunicado em seu portal na internet.

A companhia fez o anúncio um dia depois de a Guarda Revolucionária iraniana afirmar que o estreito de Ormuz estava fechado "de fato".

