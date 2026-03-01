Assine
CIA localizou Khamenei em Teerã, segundo New York Times

Repórter
01/03/2026 11:35

A Agência Central de Inteligência (CIA) soube que o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, participaria de uma reunião na manhã de sábado em Teerã, o que permitiu que os exércitos americano e israelense o atacassem, afirmou o jornal The New York Times neste domingo (1°).

Citando fontes próximas à operação, o jornal americano assegurou que a CIA vinha acompanhando os movimentos de Khamenei há vários meses e conhecia seus locais de residência e seus hábitos. 

"Depois, a agência soube que uma reunião de altos funcionários deveria ser realizada no sábado de manhã em um complexo imobiliário pertencente às autoridades iranianas, no centro de Teerã", informou. 

"Mais importante ainda, a CIA soube que o guia supremo deveria estar presente", afirmou o jornal. 

Os americanos compartilharam essa informação com Israel e, segundo fontes com conhecimento da tomada de decisões citadas pelo jornal, os dois países decidiram ajustar o cronograma do ataque. 

O bombardeio permitiu que matassem o líder supremo da república islâmica, enquanto o plano inicial previa um ataque noturno, de acordo com o jornal.

O New York Times afirmou que o ataque foi realizado às 9h40, no horário local (3h10 de sábado em Brasília), por meio de mísseis ar-terra de longo alcance cujo nome não foi identificado.

Em resposta, o Irã lançou uma série de ataques contra alvos americanos na região, mas também contra outros países da área.

Tópicos relacionados:

conflito espionagem eua ira israel nuclear

