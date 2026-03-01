Guarda Revolucionária do Irã diz ter atingido porta-aviões USS Abraham Lincoln, dos EUA

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou ter atacado, neste domingo (1º), o porta-aviões americano USS Abraham Lincoln no Golfo, depois que o líder supremo iraniano morreu em uma ofensiva militar dos Estados Unidos e de Israel.

"O porta-aviões americano Abraham Lincoln foi atingido por quatro mísseis balísticos", afirmou a Guarda Revolucionária em um comunicado divulgado pela imprensa local, e alertou que "a terra e o mar se tornarão cada vez mais o cemitério dos agressores terroristas".

