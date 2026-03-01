Raio-X das seleções favoritas a 100 dias da Copa do Mundo

Dúvidas como a presença de astros como Lionel Messi e Neymar e o nível da Alemanha, certezas como o bom momento da Espanha e da França: as sete seleções favoritas ao título da Copa do Mundo de 2026 vivenciam momentos diferentes a 100 dias do pontapé inicial.

O primeiro Mundial com 48 seleções, organizado em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México, começará no dia 11 de junho.

- Brasil: as dúvidas de Ancelotti -

No comando da Seleção desde junho do ano passado (quatro vitórias, dois empates e duas derrotas), o técnico italiano Carlo Ancelotti ainda tem trabalho a fazer para que o Brasil volte a ser temido.

A equipe teve a pior campanha de sua história nas Eliminatórias Sul-Americanas sob o formato atual (28 pontos em 18 jogos) e está em dificuldades para encontrar laterais e centroavantes de confiança.

A boa notícia é o grande momento dos atacantes João Pedro, Matheus Cunha, Igor Thiago, Vinícius Júnior e Endrick, assim como do experiente volante Casemiro.

E a grande incógnita paira sobre Neymar, de 34 anos, que ainda não defendeu a Seleção sob a batuta de Ancelotti devido às lesões recorrentes.

- Argentina: à espera do "sim" de Messi -

Tudo indica que Lionel Messi alcançará o recorde de participações ao disputar seis edições de Copa do Mundo, um feito que poderá dividir com o português Cristiano Ronaldo. Mas ainda falta o "sim" definitivo do astro argentino, que completará 39 anos no decorrer do torneio.

Messi já disse que sua presença dependerá de sua condição física, mas a grande temporada em 2025 e a renovação até 2028 com o Inter Miami sugerem que ele vai em busca do segundo título mundial consecutivo junto com a 'Albiceleste'.

Na improvável hipótese de perder seu capitão, a seleção argentina já provou ser uma equipe sólida, que liderou com folga as Eliminatórias e conquistou a Copa América de 2024 nos Estados Unidos.

Para isso, o técnico Lionel Scaloni conta com outras boas opções: Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone e Lautaro Martínez.

- Alemanha: momento agridoce -

Com o objetivo de evitar os vexames de 2018 e 2022, quando foi eliminada na fase de grupos, a Alemanha vive um momento agridoce em busca do pentacampeonato.

O técnico Julian Nagelsmann comemora o retorno em boa forma do meio-campista Jamal Musiala ao Bayern de Munique, mas lamenta a recente lesão do goleiro Marc-André ter Stegen, que pode ficar de fora do torneio.

Sem o substituto natural de Manuel Neuer, que se aposentou da seleção, Nagelsmann optou por Oliver Baumann, do Hoffenheim.

- Espanha: departamento médico cheio -

A atual campeã da Eurocopa tem vários jogadores lesionados (Mikel Merino, Fabián Ruiz, Nico Williams, Pablo Barrios, Gavi, Samu Aghehowa) ou que se recuperaram recentemente (Rodri, Dani Carvajal, Aymeric Laporte, Robin Le Normand).

Até mesmo o craque Lamine Yamal está tendo uma temporada irregular devido a problemas de pubalgia.

Além disso, o técnico Luis de la Fuente ainda não tem um verdadeiro camisa 9, e cada vez mais pessoas pedem que ele convoque o goleiro do Barcelona, Joan García, um dos melhores da liga, mas que ainda não está nos planos do treinador.

A Finalíssima, que vai colocar Espanha e Argentina frente a frente em Doha, no dia 27 de março, será um bom indicador da atual forma da 'Roja'.

- França: preocupação com Mbappé -

Após sofrer uma lesão no joelho esquerdo e ficar de fora das últimas partidas do Real Madrid, a condição física de Kylian Mbappé é a maior preocupação da França.

No momento mais importante da temporada, o capitão dos 'Bleus' foi forçado a parar após um início espetacular: 38 gols em 33 jogos pelo time merengue.

A outra grande estrela, Ousmane Dembélé, também não está no seu melhor. O vencedor da Bola de Ouro de 2025 ainda não recuperou sua melhor forma física devido a lesões musculares recorrentes.

- Inglaterra: confiança em Harry Kane -

Com 45 gols e cinco assistências em 37 jogos pelo Bayern de Munique nesta temporada, o atacante Harry Kane é, sem dúvida, o principal jogador da Inglaterra e uma das grandes estrelas que estarão no Mundial.

A boa fase do capitão dá confiança aos 'Three Lions', vice-campeões europeus em 2024, que já viram grandes gerações de jogadores decepcionar na principal competição do futebol.

Mas a três meses do início da Copa do Mundo, além da provável ausência do meio-campista Jack Grealish devido a uma lesão, a seleção inglesa ainda conta com vários bons jogadores como Bukayo Saka, Declan Rice e Kobbie Mainoo.

O grande ponto de interrogação? O irregular Jude Bellingham.

- Portugal: CR7 em forma -

Na caminhada rumo aos 1.000 gols, Cristiano Ronaldo continua sendo o principal trunfo de Portugal na busca pelo primeiro título mundial.

Mas o astro de 41 anos, que marcou 22 gols em 26 jogos na temporada 2025/2026 pelo Al-Nassr, não é a única arma da seleção lusitana, que ainda se recupera da morte inesperada de Diogo Jota, em julho do ano passado.

Campeão da Liga das Nações em 2025, Portugal também deposita suas esperanças no bom momento de Bruno Fernandes com a camisa do Manchester United e na categoria de Vitinha à frente do meio-campo do Paris Saint-Germain.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

raa/ma/cb/aam