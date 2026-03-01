Lesionado, Embiid vai desfalcar 76ers por pelo menos três jogos da NBA

O pivô do Philadelphia 76ers, Joel Embiid, ficará de fora de pelo menos três jogos da NBA devido a uma distensão no músculo oblíquo direito, anunciou a equipe no sábado (28).

Embiid não participou do treino dos 76ers no sábado, e o time informou que ele sentiu um aumento da dor na parte lateral direita do abdômen após se lesionar na vitória em casa contra o Miami Heat na quinta-feira.

O jogador de 31 anos se machucou no primeiro tempo, mas terminou a partida, marcando 26 pontos e pegando 11 rebotes. Ele ainda acertou uma cesta de três pontos decisiva a menos de 30 segundos do fim.

Os Sixers indicaram que uma ressonância magnética revelou a distensão.

Embiid perderá o jogo deste domingo contra o Celtics em Boston e as partidas contra o San Antonio Spurs e o Utah Jazz antes de ser reavaliado.

O astro nascido em Camarões, que conquistou a medalha de ouro olímpica em 2024 pela seleção dos Estados Unidos, sofreu com uma série de lesões ao longo de sua carreira na NBA.

Ele retornou na terça-feira após perder cinco jogos devido a uma reação de estresse na canela direita, mas continua sentindo um desconforto persistente no joelho.

Ele passou por várias cirurgias no joelho e jogou apenas 19 partidas na última temporada, após perder boa parte da temporada de 2023-24.

Esta mais recente ausência de Embiid ocorre no momento em que os 76ers ocupam a sexta posição na Conferência Leste, à frente do Orlando Magic na disputa pela última vaga direta para os playoffs.

A equipe também ficará até 25 de março sem o nove vezes All-Star Paul George, que cumpre uma suspensão de 25 jogos por violar o programa antidoping da NBA após tomar um medicamento não autorizado.

