Flavio Cobolli vence Frances Tiafoe e conquista ATP 500 de Acapulco

O italiano Flavio Cobolli se sagrou campeão do Aberto do México de 2026, neste sábado (1º) na cidade turística de Acapulco, após derrotar o americano Frances Tiafoe por 7-6 (7/4) e 6-4.

Cobolli, número 20 do ranking e quinto cabeça de chave, venceu Tiafoe, número 28 do mundo e oitavo cabeça de chave, em duas horas e nove minutos.

"Estou muito feliz porque vou subir no ranking. Agora vou curtir um pouco de música e uma grande festa com toda a equipe, e quero voltar com energia de sobra para jogar em Indian Wells", disse Cobolli após a final.

O italiano e o americano disputaram um primeiro set muito equilibrado, que durou uma hora e onze minutos. Cobolli se mostrou mais sólido e teve dois break points antes do tiebreak, ambos salvos por Tiafoe.

O segundo set parecia seguir um rumo semelhante, mas Cobolli quebrou o saque do adversário no quinto game, abrindo 3-2.

No entanto, o italiano mostrou nervosismo no oitavo game, cometendo duas duplas faltas e cedendo três break points. O americano aproveitou a oportunidade para empatar em 4-4.

Cobolli reagiu, conseguiu outra quebra de serviço e sacou para tentar vencer o jogo. No último game, teve três match points e garantiu o título com um ace.

Esta foi a primeira vitória de Cobolli em três confrontos contra Tiafoe.

Aos 23 anos, o italiano conquistou seu terceiro título. Os dois anteriores foram em 2025: Hamburgo (ATP 500) e Bucareste (ATP 250).

Além disso, o tenista nascido em Florença se tornou o primeiro italiano a se sagrar campeão nas 33 edições do Aberto do México.

Este torneio da categoria ATP 500 foi disputado nas quadras duras da GNP Arena e distribuiu uma premiação total de US$ 2,4 milhões (cerca de R$ 12,3 milhões na cotação atual).

