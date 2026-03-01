Assine
Internacional

Míssil iraniano mata seis pessoas no centro de Israel

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/03/2026 10:27

Seis pessoas morreram neste domingo (1º) no centro de Israel, quando um prédio desabou após o "impacto direto" de um míssil iraniano, segundo os serviços de segurança.

"No setor de Bet Shemesh, socorristas e ambulâncias constataram a morte de seis pessoas", anunciou, em um comunicado, a organização Magen David Adom, o equivalente israelense à Cruz Vermelha, detalhando que evacuou 23 feridos, dois quais dois em estado grave.

Pouco antes, a polícia israelense havia reportado a morte de cinco pessoas neste ataque.

O míssil causou "danos importantes (...) e o prédio onde havia civis desabou", acrescentaram as forças de segurança.

