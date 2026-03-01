Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Guarda Revolucionária do Irã anuncia ataque 'em larga escala' contra o 'inimigo'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/03/2026 10:06

compartilhe

SIGA

A Guarda Revolucionária iraniana afirmou, neste domingo (1º), ter lançado uma nova onda de ataques contra o "inimigo", depois que o guia supremo do Irã morreu na véspera em bombardeios de Estados Unidos e Israel.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Há alguns momentos, foram lançadas, em larga escala, a sétima e a oitava ondas da Operação Promessa Honesta 4 contra o inimigo", disse a Guarda Revolucionária da república islâmica em um comunicado difundido pela mídia local, sem especificar os alvos atacados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/axn/meb/jvb/mvv

Tópicos relacionados:

conflito eua ira israel politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay