Guarda Revolucionária do Irã anuncia ataque 'em larga escala' contra o 'inimigo'
compartilheSIGA
A Guarda Revolucionária iraniana afirmou, neste domingo (1º), ter lançado uma nova onda de ataques contra o "inimigo", depois que o guia supremo do Irã morreu na véspera em bombardeios de Estados Unidos e Israel.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Há alguns momentos, foram lançadas, em larga escala, a sétima e a oitava ondas da Operação Promessa Honesta 4 contra o inimigo", disse a Guarda Revolucionária da república islâmica em um comunicado difundido pela mídia local, sem especificar os alvos atacados.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur/axn/meb/jvb/mvv