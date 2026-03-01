Presidente do Irã afirma que vingar morte de Khamenei é um 'dever e um direito legítimo'

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou neste domingo (1º) que vingar a morte do líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, nos ataques dos Estados Unidos e de Israel, é um "dever e um direito legítimo".

"A República Islâmica do Irã considera seu dever e direito legítimo vingar-se dos autores e instigadores deste crime histórico", declarou Pezeshkian em um comunicado divulgado pela televisão estatal.

