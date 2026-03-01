Assine
Chefe de inteligência da polícia iraniana morreu no ataque de EUA e Israel

01/03/2026 09:55

O chefe dos serviços de inteligência da polícia do Irã, Gholamreza Rezaian, morreu nos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra a república islâmica, informaram neste domingo (1º) os meios de comunicação iranianos. 

"O general Gholamreza Rezaian, chefe de inteligência da polícia nacional, morreu em consequência dos ataques inimigos de ontem", afirmou a agência de notícias Fars, juntamente com outros meios de comunicação locais.

