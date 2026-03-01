Chefe do Estado-Maior e ministro da Defesa do Irã morreram nos ataques de EUA e Israel (TV estatal)

O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã, Abdolrahim Mousavi, e o ministro da Defesa, Aziz Nasirzadeh, morreram nos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o país, confirmou a imprensa oficial neste domingo (1º).

A televisão estatal listou Mousavi e Nasirzadeh, junto com o líder da Guarda Revolucionária, Mohamad Pakpour, e o chefe do Conselho de Defesa, Ali Shamkhani, entre os mortos durante os bombardeios de sábado.

Afirmou, ainda, que eles morreram "durante uma reunião do Conselho de Defesa" e acrescentou que outros nomes seriam divulgados posteriormente.

