Presidente e dois altos funcionários iranianos liderarão a transição após morte de Khamenei (TV estatal)
Três funcionários de alto escalão iranianos, incluindo o presidente Masoud Pezeshkian, ficarão encarregados da transição no Irã após a morte, em ataques dos Estados Unidos e de Israel, do líder supremo Ali Khamenei, anunciou a televisão estatal, citando um assessor do aiatolá.
O triunvirato será composto por Pezeshkian, pelo chefe do Poder Judiciário, Gholamhossein Mohseni Ejeï, e por um funcionário do conselho jurídico do país, segundo o assessor Mohamad Mokhber.
