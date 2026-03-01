Assine
Presidente e dois altos funcionários iranianos liderarão a transição após morte de Khamenei (TV estatal)

01/03/2026 09:21

Três funcionários de alto escalão iranianos, incluindo o presidente Masoud Pezeshkian, ficarão encarregados da transição no Irã após a morte, em ataques dos Estados Unidos e de Israel, do líder supremo Ali Khamenei, anunciou a televisão estatal, citando um assessor do aiatolá. 

O triunvirato será composto por Pezeshkian, pelo chefe do Poder Judiciário, Gholamhossein Mohseni Ejeï, e por um funcionário do conselho jurídico do país, segundo o assessor Mohamad Mokhber.

