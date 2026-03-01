Assine
Internacional

Irã confirma morte do chefe da Guarda Revolucionária e de assessor do líder supremo

01/03/2026 09:11

O Irã confirmou, neste domingo (1º), a morte do chefe da Guarda Revolucionária, Mohamad Pakpour, e de Ali Shamkhani, assessor próximo do líder supremo e que estava à frente do Conselho Nacional de Defesa.

Pakpour, que assumiu o comando do exército ideológico iraniano em junho durante a guerra de 12 dias, e Shamkhani, um dos principais responsáveis pela segurança na república islâmica, morreram como "mártires" no sábado durante os ataques israelenses e americanos a Teerã, afirmou o órgão de imprensa do Poder Judiciário, Mizan.

conflito eua ira israel politica

