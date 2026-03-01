Guarda Revolucionária promete 'a ofensiva mais feroz da história' do Irã contra Israel e EUA

A Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, prometeu neste domingo (1º) a ofensiva "mais feroz da história" contra Israel e Estados Unidos, após os ataques lançados na véspera que causaram a morte do líder supremo Ali Khamenei.

"A operação ofensiva mais feroz da história das Forças Armadas da República Islâmica do Irã começará a qualquer momento contra os territórios ocupados e as bases terroristas americanas", escreveu a Guarda Revolucionária no Telegram.

