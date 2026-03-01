Guarda Revolucionária do Irã promete 'punição severa' aos 'assassinos' de Khamenei

A Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, prometeu neste domingo (1º) uma "punição severa" aos "assassinos" do líder supremo Ali Khamenei, cuja morte foi confirmada pela televisão estatal após ataques israelenses e americanos.

Em comunicado, a Guarda Revolucionária condenou "os atos criminosos e terroristas cometidos pelos governos malignos dos Estados Unidos e do regime sionista" e acrescentou: "A mão vingativa da nação iraniana não os deixará em paz até ter infligido aos assassinos do imã da Umma uma punição severa e decisiva que eles lamentarão".

A república islâmica também decretou neste domingo um período de luto de 40 dias e sete dias festivos após a morte de Khamenei, aos 86 anos, que estava no poder desde 1989, anunciou a televisão estatal.

