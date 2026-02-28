Assine
Israel anuncia novos ataques a locais militares iranianos e explosões são ouvidas em Teerã

28/02/2026 22:19

O Exército israelense afirmou que lançou uma série de ataques na madrugada deste domingo (1º, data local) contra instalações iranianas de mísseis balísticos e defesa aérea, enquanto explosões eram ouvidas em Teerã.

As forças israelenses iniciaram "uma nova série de ataques contra o arsenal de mísseis balísticos e os sistemas de defesa aérea do regime terrorista iraniano", segundo um comunicado militar.

Além disso, fortes explosões, cuja origem não está clara por ora, ressoaram durante a madrugada em Teerã, constatou um jornalista da AFP presente no local.

Pelo menos três explosões sacudiram a capital iraniana por volta das 4h locais (21h30 do sábado em Brasília), enquanto era possível ouvir ruídos similares ao de aviões sobrevoando a região.

