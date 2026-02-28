Transportadoras detêm seus navios por problemas de tráfego marítimo no Golfo

Duas das maiores transportadoras marítimas do mundo, CMA CGM e Hapag-Lloyd, ordenaram neste sábado (28) a seus navios que não naveguem por águas da região do Golfo Pérsico diante da escalada militar no Oriente Médio, enquanto vários países pedem prudência.

"Todos os navios que se encontram atualmente no Golfo Pérsico, ou que se dirigem para o Golfo Pérsico, receberam instruções, com efeito imediato, de permanecerem em segurança", declarou a CMA CGM, a terceira maior transportadora marítima do mundo, em comunicado.

A passagem pelo Canal de Suez, que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, "permanece suspensa até novo aviso, e os navios serão desviados pelo Cabo da Boa Esperança", no sul da África, o que aumenta o trajeto em muitos milhares de quilômetros, segundo a mesma fonte.

A alemã Hapag-Lloyd congelou o trânsito de suas embarcações pelo Estreito de Ormuz.

Essa estreita passagem, que liga o Golfo Pérsico ao Oceano Índico, é especialmente crucial para o transporte marítimo de petróleo: aproximadamente 20% da produção mundial de petróleo passa por esse local.

Várias empresas de transporte, como a dinamarquesa Maersk, já haviam alertado seus clientes nesta sexta-feira para possíveis atrasos nas entregas, depois que alguns navios foram obrigados a mudar de rumo diante do risco de escalada militar na região.

Ao longo do dia, a Força Naval da União Europeia anunciou que a Guarda Revolucionária iraniana advertiu por rádio as embarcações de que a passagem pelo Estreito de Ormuz "não estava autorizada".

Mas, por ora, Bruxelas não tomou nenhuma medida.

Washington, por sua vez, instou os navios comerciais a "permanecerem afastados" do Golfo devido a "importantes atividades militares" e pediu que "mantenham uma distância de 30 milhas náuticas com relação aos navios militares americanos a fim de reduzir o risco".

E a Força Naval da União Europeia se declarou "em estado de alerta máximo".

Segundo dados compartilhados pelo site especializado Marine Traffic, uma parte dos petroleiros deu meia volta ou parou antes de cruzar o Estreito de Ormuz neste sábado.

