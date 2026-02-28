Crescente Vermelho estima em 108 o número de mortos por ataque a escola no Irã

O Crescente Vermelho indicou que o balanço de mortos por um bombardeio que atingiu uma escola no sul de Irã subiu para 108 pessoas, após bombardeios americanos e israelenses contra a república islâmica.

"O número de estudantes mártires na escola Minab aumentou para 108 e as operações de resgate e retirada de escombros continuam em andamento", disse um porta-voz da organização.

A AFP não pôde acessar o local para verificar o balanço ou as circunstâncias em torno deste incidente.

Procurado pela AFP, o Exército israelense não fez nenhum comentário imediato sobre as informações.

O Pentágono também não respondeu de imediato a um pedido de comentário, mas um porta-voz do comando militar americano na região disse ao jornal The New York Times: "Estamos cientes dos relatos de danos a civis como resultado das operações militares em curso."

"Levamos esses relatos muito a sério e os estamos investigando. A proteção dos civis é de suma importância e continuaremos a tomar todas as precauções para minimizar o risco de danos não intencionais", acrescentou.

Em um comunicado, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, classificou o ataque de "selvageria" que "constitui uma nova página negra no histórico de crimes inumeráveis cometidos pelos agressores".

Israel e Estados Unidos lançaram uma onda de bombardeios contra o seu inimigo desde a manhã de sábado que, segundo afirmaram seus governantes, teriam matado o líder supremo iraniano, Ali Khamenei.

O Crescente Vermelho iraniano afirmou durante a tarde que pelo menos 201 pessoas morreram e 747 ficaram feridas nos ataques.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/dcp/smw/eg-dbh/jvb/rpr