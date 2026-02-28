Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Destroços de drone causam incêndio no hotel Burj Al Arab de Dubai

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/02/2026 20:39

compartilhe

SIGA

As autoridades de Dubai informaram neste domingo (1º, data local) que os destroços de um drone que foi interceptado causaram um incêndio no hotel de luxo Burj Al Arab, depois que o Irã lançou uma onda de ataques contra vários países do Golfo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"As autoridades confirmam que um drone foi interceptado e que os destroços causaram um pequeno incêndio na fachada externa do Burj Al Arab", indicou o escritório de imprensa de Dubai em seu perfil na rede social X. 

"As equipes da Defesa Civil responderam imediatamente e controlaram o incidente. Não há registro de feridos", acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-ds/amj/jvb/dbh/rpr

Tópicos relacionados:

conflito emirados eua hotel ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay