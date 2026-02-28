Destroços de drone causam incêndio no hotel Burj Al Arab de Dubai

As autoridades de Dubai informaram neste domingo (1º, data local) que os destroços de um drone que foi interceptado causaram um incêndio no hotel de luxo Burj Al Arab, depois que o Irã lançou uma onda de ataques contra vários países do Golfo.

"As autoridades confirmam que um drone foi interceptado e que os destroços causaram um pequeno incêndio na fachada externa do Burj Al Arab", indicou o escritório de imprensa de Dubai em seu perfil na rede social X.

"As equipes da Defesa Civil responderam imediatamente e controlaram o incidente. Não há registro de feridos", acrescentou.

