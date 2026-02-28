Espanhol Pablo Longoria deixa presidência do Olympique de Marselha

O espanhol Pablo Longoria, que presidiu o Olympique de Marselha nos últimos cinco anos, foi substituído no comando do clube francês por Alban Juster, nomeado interinamente como "presidente do conselho", anunciou o OM em um comunicado neste sábado (28).

"Alban Juster, que esteve no Olympique de Marselha por oito anos, atuava até então como diretor financeiro do clube", explicou a nota sobre o executivo de 36 anos.

Uma fonte confirmou à AFP que Longoria apresentou sua renúncia.

Há dez dias, o proprietário americano do clube, Frank McCourt, anunciou uma reorganização da diretria.

O diretor de futebol, Medhi Benatia, que havia apresentado sua renúncia alguns dias antes, concordou em permanecer no cargo até junho para "supervisionar todas as atividades esportivas".

Essa decisão veio acompanhada de uma limitação dos poderes de Longoria, cujo papel passou a ser "evoluir em direção a responsabilidades institucionais para manter a representação do Olympique de Marselha perante as entidades francesas e, principalmente, europeias".

Alban Juster é considerado uma figura de confiança pelo Conselho de Supervisão do clube, segundo uma fonte interna do próprio conselho.

Ele já havia assumido funções de gestão interina quando o dirigente espanhol foi suspenso por um período na temporada passada.

Longoria, nascido há 40 anos em Oviedo, Astúrias, foi nomeado presidente do Olympique de Marselha em fevereiro de 2021, poucos meses depois de ingressar no clube como diretor esportivo.

Ele tinha apenas 34 anos na época e se tornou o presidente mais jovem do OM em um século.

Ele deixa o cargo com um histórico esportivo positivo, tendo levado o Olympique de Marselha a terminar entre os três primeios colocados em três das quatro temporadas completas em que atuou como presidente.

Durante sua gestão, teve que superar diversas crises, principalmente uma reunião tensa com os torcedores em 2023, que resultou na saída do então técnico Marcelino García Toral e de vários outros dirigentes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

stt/dr/raa/aam