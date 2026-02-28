PSG vence na visita ao Le Havre (1-0) e amplia sua vantagem na liderança da Ligue 1
compartilheSIGA
O Paris Saint-Germain aumentou sua vantagem na liderança da Ligue 1 com uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Le Havre, neste sábado (28) em jogo da 24ª rodada do campeonato francês.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Se beneficiando do empate do Lens (2º) na sexta-feira contra o Strasbourg (1 a 1), o PSG aumentou sua distância em relação ao vice-líder de dois para quatro pontos.
A vitória dos parisienses na Normandia, contra o time que ocupa a 13ª posição na tabela, era esperada, mas foi conquistada com muita luta.
O time levou algum tempo para impor seu domínio, até que, aos 37 minutos, Bradley Barcola, atuando como falso 9 nesta ocasião, cabeceou para o fundo da rede após um cruzamento do sul-coreano Lee Kang-in.
O jovem espanhol Dro Fernández, de 18 anos, achou que tinha ampliado a vantagem e marcado seu primeiro gol pelo clube francês, mas o lance foi anulado por impedimento.
O placar permaneceu inalterado no segundo tempo, e o PSG só pôde respirar aliviado com o apito final.
Essa vitória serve como um alívio para o PSG, que mostrou sinais de fragilidade nas últimas semanas e teve dificuldades nesta semana para se classificar para as oitavas de final da Liga dos Campeões, onde é o atual campeão.
O time do técnico Luis Enrique, que venceu o jogo de ida por 3 a 2 após estar perdendo por 2 a 0, começou a partida perdendo em casa para o Monaco na quarta-feira, antes de conseguir um empate em 2 a 2, que garantiu a classificação, embora com mais dúvidas do que certezas.
O Monaco também jogou neste sábado. Derrotou o Angers por 2 a 0 em seu estádio Louis II.
A equipe do Principado agora está invicta há seis jogos consecutivos no campeonato – quatro vitórias e dois empates – e continua sua escalada na tabela.
O time está em sétimo, a apenas três pontos do Olympique de Marselha, que recebe o Lyon no domingo e atualmente é ocupa a quarta colocação, a última na França que classifica para a Liga dos Campeões.
Os gols do Monaco nesta partida foram marcados por Folarin Balogun (57'), que balançou as redes pela quarta vez em quatro jogos em todas as competições, e por Simon Adingra (62').
No outro jogo do dia, o Rennes (5º) venceu o Toulouse (10º) por 1 a 0 em casa, com um gol de Arnaud Nordin aos 26 minutos.
--- Jogos da 24ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira, 27 de fevereiro
Strasbourg - Lens 1 - 1
Sábado, 28 de fevereiro
Rennes - Toulouse 1 - 0
Monaco - Angers 2 - 0
Le Havre - PSG 0 - 1
Domingo, 1º de março
(11h00) Paris Football Club - Nice
(13h15) Lille - Nantes
Lorient - Auxerre
Metz - Brest
(16h45) Olympique de Marselha - Lyon
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. PSG 57 24 18 3 3 53 19 34
2. Lens 53 24 17 2 5 45 21 24
3. Lyon 45 23 14 3 6 37 23 14
4. Olympique de Marselha 40 23 12 4 7 48 31 17
5. Rennes 40 24 11 7 6 38 35 3
6. Lille 37 23 11 4 8 36 31 5
7. Monaco 37 24 11 4 9 40 36 4
8. Strasbourg 35 24 10 5 9 40 31 9
9. Lorient 32 23 8 8 7 32 36 -4
10. Toulouse 31 24 8 7 9 33 28 5
11. Brest 30 23 8 6 9 31 34 -3
12. Angers 29 24 8 5 11 22 30 -8
13. Le Havre 26 24 6 8 10 20 30 -10
14. Nice 24 23 6 6 11 30 43 -13
15. Paris Football Club 23 23 5 8 10 27 40 -13
16. Auxerre 17 23 4 5 14 17 33 -16
17. Nantes 17 23 4 5 14 22 40 -18
18. Metz 13 23 3 4 16 22 52 -30
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
./bds/dr/ag/aam